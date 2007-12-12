”Аль-Каїда” узяла відповідальність за теракти в Алжирі

Терористичне угрупування "Аль-Каїда в країнах ісламського Магріба" узяло на себе відповідальність за організацію двох вибухів, що прогриміли у вівторок в столиці Алжиру. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву угрупування на одному з екстремістських сайтів.

Нагадаємо, що вранці 11 грудня в Алжірі у будівель Верховного суду країни і агентства ООН з інтервалом приблизно в десять хвилин відбулися два вибухи.

Теракти здійснили смертники. Їх фотографії і імена були опубліковані угрупуванням на сайті.

Згідно з останніми даними, в результаті двох вибухів загинули 76 чоловік, десять з яких були співробітниками ООН.

Лента.ру