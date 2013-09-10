На півдні Філіппін бойовики захопили в заручники 300 людей

Заручниками повстанців уже стали 300 мирних жителів, передає РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше повідомлялося про загибель шести осіб з числа військових і мирних жителів, 24 поранених і приблизно двох десятках захоплених у заручники.

«Ми бачимо, що їх (заручників) використовують як «живі щити», - заявила мер міста Ісабель Клімако-Салазар. За її оцінкою, кількість заручників трохи менша - до 170 людей.

Наразі близько 300 озброєних повстанців контролюють шість сіл у безпосередній близькості від Замбоанги. З цих районів евакуйовано 1,5 тис. мирних жителів, у місті скасовано заняття в школах, не працюють підприємства й установи. Філіппінські збройні сили і поліція перекидають туди підкріплення.

На півдні Філіппін з 1974 року не припиняється війна між владою і озброєними формуваннями ісламістського спрямування. ФНЗМ тривалий час був головною рушійною силою цього протистояння, але в 1996 році він підписав з урядом мирну угоду. Через п'ять років лідер Фронту Нур Місуарі підняв нове повстання, але воно було швидко придушене. Сам Місуарі втік до Малайзії, звідки був виданий на Філіппіни, де і перебував декілька років в ув'язненні. У 2008 році офіційна Маніла зняла з нього всі обвинувачення.