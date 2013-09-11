Німеччина закликає країни ЄС активніше приймати сирійських біженців

Берлін вважає , що решта країн Євросоюзу повинні активніше брати участь у вирішенні цієї проблеми, заявив на брифінгу в середу прес -секретар уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає РИА Новости.

У середу Німеччина почала вивозити сирійських біженців з конфліктного регіону. Через кілька годин в аеропорту Ганновера приземлиться перший чартерний рейс з приблизно 100 біженцями з Сирії на борту. А всього німецька влада має намір евакуювати з охопленої громадянською війною країни 5 тисяч сирійців.

За словами Зайберта, з 2011 року до Німеччини перебралося більше 18 тисяч біженців із Сирії. "Німеччина і Швеція разом прийняли дві третини біженців з Сирії, які приїхали до країн Євросоюзу", - зазначив він.

"Ми б дуже хотіли і добиваємося того, щоб інші європейські країни, виходячи зі своїх можливостей, відповідним чином збільшили число біженців, які вони у себе приймають", - заявив представник уряду ФРН.

Конфлікт між владою і озброєною опозицією триває в Сирії з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час в країні загинуло близько 100 тисяч осіб. Серед них близько 7 тисяч дітей. За даними сирійського представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), з моменту початку конфлікту свої будинки були змушені залишити понад 7 мільйонів сирійців.