У Південній Кореї створили бактерії, які перетворюють глюкозу на бензин

Як передає ИТАР-ТАСС, про це повідомило сьогодні Міністерство науки, інформаційно-комунікаційних технологій і прогнозування країни.

"Поки що виробнича ефективність досить низька, проте значення цих досліджень полягає в тому, що за допомогою генетично модифікованих бактерій вдалося одержати бензин. Ми продовжимо дослідження з метою пошуку шляхів підвищення ефективності нашого методу", - розповів керівник наукової групи професор Лі Сан Об.

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Ці одержані в Корейському інституті передової науки і технологій бактерії здатні поглинати глюкозу і виділяти бензин. В результаті з одного літра розчину, що містить такі бактерії, було одержано 580 міліграмів палива.

Хоч одержане паливо дещо відрізняється від звичайного бензину, воно може також широко застосовуватися, наголошується в повідомленні міністерства.

Технологія отримання палива за допомогою бактерій була розроблена в 2010 році в США, однак вона давала змогу виробляти біодизельне паливо або насичений вуглеводень (алкан), що входить до складу нафти і природного газу.