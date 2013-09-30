У Південній Кореї створили бактерії, які перетворюють глюкозу на бензин
Учені з Республіки Корея зуміли першими в світі створити генетично модифіковані бактерії, здатні виробляти бензин
Як передає ИТАР-ТАСС, про це повідомило сьогодні Міністерство науки, інформаційно-комунікаційних технологій і прогнозування країни.
"Поки що виробнича ефективність досить низька, проте значення цих досліджень полягає в тому, що за допомогою генетично модифікованих бактерій вдалося одержати бензин. Ми продовжимо дослідження з метою пошуку шляхів підвищення ефективності нашого методу", - розповів керівник наукової групи професор Лі Сан Об.
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Ці одержані в Корейському інституті передової науки і технологій бактерії здатні поглинати глюкозу і виділяти бензин. В результаті з одного літра розчину, що містить такі бактерії, було одержано 580 міліграмів палива.
Хоч одержане паливо дещо відрізняється від звичайного бензину, воно може також широко застосовуватися, наголошується в повідомленні міністерства.
Технологія отримання палива за допомогою бактерій була розроблена в 2010 році в США, однак вона давала змогу виробляти біодизельне паливо або насичений вуглеводень (алкан), що входить до складу нафти і природного газу.