Співробітники Мердока намагалися приховати докази у справі про прослуховування - прокурор

Про це заявив у понеділок прокурор Ендрю Едіс на процесі над співробітниками News International і належала цієї компанії газети News of the World.

Це видання було закрито в 2011 році через скандал навколо прослуховування її журналістами телефонів політиків і знаменитостей. Воно належало міжнародному магнату Руперту Мердоку. Ніяких звинувачень йому не було пред'явлено, однак процес сприймається в Британії і в усьому світі як суд над його газетною "імперією", повідомляє ІТАР-ТАРС.

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Серед підсудних - колишні головні редактори News of the World Ребеку Брукс, яка також була головою News International, і Енді Коулсон, в 2010-2011 роках обіймав посаду радника з друку прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона.

Разом з ними на лаві підсудних перебувають колишній голова служби безпеки News International Марк Ханна, чоловік Ребеки Брукс Чарлі, її колишній особистий секретар Шеріл Картер, приватний детектив Гленн Малкейр, який прослуховував голосову пошту знаменитостей за завданням репортерів News of the World.

За словами прокурора, напередодні арешту Брукс в липні 2011 року її чоловік і Ханна спробували вивезти з дому і знищити комп'ютер і сумку з документами, що було зафіксовано на камери спостереження на автостоянці будівлі. Однак через несприятливий для них збіг обставин ці предмети опинилися в руках поліції.

Крім того, Картер таємно винесла з архівів News International сім коробок з блокнотами Брукс, які безслідно зникли.

За словами прокурора, слідчі не виявили на диску комп'ютера ніяких корисних для звинувачення матеріалів. Однак, на його думку, це не скасовує відповідальності підсудних, які звинувачуються в спробі перешкодити правосуддю.