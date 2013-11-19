За піратство і екстремізм у Росії та Італії блокують "ВКонтакте" - ЗМІ

Інтернет-провайдер «Ростелеком» заблокував частину ресурсів соцмережі «ВКонтакте», повідомляється в акаунті оператора в Twitter.

За повідомленням провайдера, частина ресурсів соціальної мережі була заблокована за рішенням Лефортовського суду. «Ми, як оператор зв'язку, були зобов'язані це зробити», - пише компанія в твіті. При цьому насправді блокування здійснене за IP-адресами сайту, повідомляє Digit.ru.

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«Немає тех. можливості заблокувати окремі акаунти. Тому блок іде на деякі IP-адреси...»- написано в твіті "Ростелекома".

У прес-службі «ВКонтакте» повідомили, що зараз з'ясовують, у чому суть проблеми.

У свою чергу, в "Ростелекомі" пояснили, що суд виніс рішення про блокування деяких матеріалів у «ВКонтакте», що носять, на думку суду, екстремістський характер. На підставі цього рішення «Ростелеком» заблокував доступ до кількох IP-адрес, за якими на різних серверах розташований сайт соцмережі. В даний час внаслідок цього неможливий доступ до ресурсу для частини користувачів в деяких регіонах, зокрема, в Центральному федеральному окрузі. Співробітники оператора в даний час уточнюють ситуацію і можливі подальші дії.

«ВКонтакте» також почали блокувати в Італії за нелегальне розміщення кінофільмів, випливає з італійського реєстру сайтів, що підлягають блокуванню.

Сайт «ВКонтакте» внесений до реєстру (Osservatorio sulla censura di Internet in Italia) 18 листопада за рішенням суду Риму. Позивачем, як зазначено в реєстрі, виступила кінокомпанія Medusa Film, яка належить сім'ї екс-рем'єр- міністра Італії Сільвіо Берлусконі.

Разом з «ВКонтакте» за скаргою цього правовласника суд постановив заблокувати ще кілька ресурсів, які розміщують фільми: movshare.net, upshared.com, videopremium.tv та інші.

Користувачі «ВКонтакте» в Італії повідомили, що доступ до ресурсу вже заблокований деякими провайдерами. Прес-секретар «ВКонтакте» розповів, що в даний час ситуація прояснюється.

Компанія Medusa Film є володарем прав на кінофільми «Римські пригоди» режисера Вуді Аллена, комедію «Сонце ллє як з відра» та інші.