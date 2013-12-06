США звинуватили російських дипломатів в шахрайстві з медстраховками

Всього у справі проходить 49 осіб, серед них, за інформацією відомства, фігурують імовірно російські дипломати, в тому числі колишні і діючі співробітники російського постпредства при ООН, а також співробітники консульства в Нью-Йорку і російського торгового представництва, пише РІА Новости.

Згідно з матеріалами справи, підозрювані нібито незаконно отримали близько 500 тисяч доларів у формі страхових компенсацій.

Прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара стверджує, що російські дипломати занижували доходи для отримання допомоги за програмою Medicaid, але при цьому нібито купували предмети розкоші.

"Дипломати насправді отримували зарплати, які набагато перевищували межу допуску до Medicaid. Ми припускаємо, що підзахисні робили це, отримуючи при цьому субсидоване житло і будучи звільненими від федерального оподаткування. Отримуючи ці допомоги, вони купували предмети розкоші (в магазинах) Tiffany, Bloomingdale's і Jimmy Choo і їздили в карибські круїзи. Використовуючи свої позиції в Нью-Йорку, підзахисні подали безліч помилкових заяв на Medicaid, щоб покрити дородове обслуговування та витрати на пологи ", говорить Пріт Бхарара.

Посольство РФ в США сумнівається в обгрунтованості звинувачень у справі про медстраховку на адресу російських дипломатів.

"Ми чули про такі повідомлення. Обгрунтованість їх викликає глибокі сумніви. Всі ці повідомлення, принаймні, потребують вивчення", - сказало джерело в прес-службі диппредставництва.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже назвал обвинение в адрес дипломатов попыткой США взять реванш за решение вопросов, не касающихся российско-американских отношений. Представитель госдепартамента США в свою очередь заявила, что Вашингтон считает, что обвинения американской прокуратуры в адрес российских дипломатов не должны повлиять на отношения двух стран.