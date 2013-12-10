Канада здійснювала стеження майже за 20 країнами у співпраці з США - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт телеканалу CBC News.

Телеканал посилається на секретні документи, надані журналістам колишнім агентом ЦРУ Едвардом Сноуденом. Згідно з матеріалами, що знаходяться в розпорядженні CBC News, АНБ тісно співпрацювало з Центром безпеки комунікацій Канади в питаннях стеження за «приблизно двадцятьма пріоритетними партнерами» країни по всьому світу.

«Співпраця в розвіддіяльності з Канадою стосується міжнародних і транснаціональних питань», - йдеться в документі.

Яких конкретно країн стосувалася спільна розвіддіяльність, в документі не уточнюється. При цьому говориться, що завдяки Канаді «АНБ отримало доступ до територій, які були недоступними для США». У документі також наголошується, що обидві сторони бажали б розширити і посилити свою співпрацю.

Раніше стало відомо, що АНБ прослуховувало телефонні розмови учасників самітів «Великої двадцятки» і «Великої вісімки» в Канаді з дозволу уряду країни.

Скандал навколо діяльності АНБ почався після того, як екс-співробітник фірм, які співпрацювали з ЦРУ і АНБ, Едвард Сноуден оприлюднив деталі надсекретної програми PRISM, яка дозволяла перехоплювати трафік з провідних сайтів в інтернеті, таких як Google і Facebook.