Нємцов знявся з виборів президента Росії

Один з лідерів партії Союз правих сил Борис Нємцов, висунутий 17 грудня з`їздом партії кандидатом в президенти Росії, заявив про свою відмову від участі в передвиборчих перегонах. В офіційній заяві, поширеній в середу, Нємцов також закликав двох інших кандидатів у президенти від лівої і правої опозиції – лідера КПРФ Геннадія Зюганова і лідера «Народно-демократичного союзу» Михайла Касьянова – зняти свої кандидатури, оскільки, як вважає Нємцов, результат виборів відомий наперед.

Нємцов, звертаючись до Зюганова і Касьянова, запропонував висунути властям чотири вимоги: про обов`язкову участь у теледебатах усіх кандидатів в президенти; про забезпечення рівного доступу кандидатів до федеральних телеканалів; про негайну відміну так званого «стоп-листа», згідно з яким, за словами Нємцова, «керівництву телеканалів заборонено надавати право представникам опозиції брати участь у політичних програмах»; про відмову від використання адміністративного ресурсу.

Газета.ру