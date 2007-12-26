Лукашенко відповів пенсіонерці, яка прислала йому 1 000 доларів

Пенсіонерка з Санкт-Петербурга Галина Макеєва, яка недавно надіслала білоруському президентові Олександру Лукашенку близько тисячі доларів, одержала від нього відповідь. Про це повідомляє сайт посольства Білорусії в РФ.

Співробітники посольства, як повідомляється, передали їй лист-подяку від Лукашенка, а також подарунки: холодильник "Атлант" і телевізор "Горизонт". Сама пенсіонерка заявила, що відповідь Лукашенко стала для неї несподіванкою. "Я послала гроші від чистого серця і не розраховувала на якусь подяку", - сказала вона.

Як наголошується в повідомленні посольства, в листопаді Адміністрація білоруського президента одержала від Галини Макеєвої поштовий переказ на суму 26 тисяч 370 рублів. Гроші пенсіонерка послала на підтримку білоруського народу, а як адресата вибрала Лукашенка, оскільки він, на її думку, "є чесною людиною і зможе правильно розпорядитися цією сумою".

Лента.ру