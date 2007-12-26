Грузинський телеканал «Імеді» тимчасово припиняє мовлення

Як заявив директор політичних програм «Імеді» Ґеорґій Тарґамадзе, журналісти вимушені піти на цей крок, оскільки виявились заручниками політичної боротьби між засновником каналу Бадрі Патаркацішвілі та владою.

Тарґамадзе також зазначив, що на «Імеді» чинять тиск з боку влади і журналісти постійно перебувають у стані стресу.

У середу шестеро співробітників «Імеді» заявили, що залишають компанію. Вони пояснили своє рішення небажанням працювати в ЗМІ, засновник якого претендує на посаду президента Грузії і все активніше бере участь у політиці.

До цього за аналогічними причинами «Імеді» покинули ще четверо журналістів.

Радіо Свобода