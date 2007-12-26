У Росії судитимуть Шендеровича і його дочку

Завтра у суді слухатимуть справу російського письменника Віктора Шендеровича. Йдеться про його затримання через організацію нібито незаконного пікету 28 листопада. Як розповів сам Шендерович в інтерв`ю "Эхо Москвы", суд мав відбутися наступного дня після затримання, але з відділення міліції папери не були доставлені. "Я думав, - сказав Шендерович, - що вони засоромляться і не знайдуть справу ніколи, але вони знайшли і призначили дату суду".

Тим часом у суботу має відбутися суд над дочкою Шендеровича, Валентиною Чубаровою, і трьома її товаришами. Вони були видалені із зали суду, де йшов процес над затриманими 21 грудня молодими людьми під час санкціонованого пікету на Арбатській площі. Чубарову і її товаришів звинувачують в прояві неповаги до суду.