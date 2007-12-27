Вибух у Пакистані: Беназір Бхутто померла від ран

Сьогодні в місті Равалпінді в Пакистані після мітингу опозиції було вбито Беназір БХУТТО, колишнього прем`єра країни.

Як повідомляє NEWSru, в критичному стані її доставили до лікарні, проте лікарям не вдалося її врятувати. В результаті теракту загинули щонайменше 20 людей. Тепер парламентські вибори, намічені на січень 2008 року, можуть бути відкладені або відмінені.

Вибуховий пристрій спрацював біля автомобільного кортежу Б.БХУТТО через декілька хвилин після того, як вона виступила на мітингу. Свідки повідомляють, що терорист-смертник намагався прорвати поліцейське оточення, і серед загиблих є співробітники правоохоронних органів.

Це був не перший замах на життя Б.Бхутто. Одразу після її прибуття до Пакистану з багаторічної еміграції в місті Карачі на шляху кортежу спрацювали дві бомби. Тоді загинули близько 140 людей, однак сама Б.БХУТТО вціліла. Вона продовжувала одержувати погрози від терористів з "Аль-Каїди".

На парламентських виборах, які були заплановані на січень, Б.БХУТТО мала намір виступити проти прихильників президента Первеза МУШАРРАФА.