Вокаліста відомої британської рок-групи засудили до 35 років за педофілію







Як повідомляється, Уоткінс має провести у в'язниці 29 років, а потім знаходитись на випробувальному терміні протягом шести років, передає ТСН з посиланням на ВВС.

Під час оголошення вироку суддя Лондонського суду Джон Ройс заявив, що музикант "опустився на саме дно розпусти".

Так, Уоткінса визнали винним за 13 епізодами, у тому числі за спробу зґвалтування, сексуальні дії щодо однорічного немовляти, а також спроби схилити одну з фанаток до злочину щодо її дитини та виготовлення дитячої порнографії.

Разом з музикантом на лаві підсудних опинилися також дві молоді дівчини. Їм дали по 14 і 17 років в'язниці, але їхні імена та ступінь провини не розголошуються.

Уоткінса заарештували наприкінці 2012 року, після чого колектив припинив музичну діяльність. Група офіційно оголосила про розпад в жовтні 2013 року.