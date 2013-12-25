Судно з нелегальними мігрантами з Гаїті затонуло в Карибському морі

Територія розташована в Атлантичному океані, у південно-східній частині архіпелагу Багамські острови, в 144 км на північ від Гаїті. Загинули як мінімум 18 осіб, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Переповнений людьми човен був затриманий в море поліцією Теркс і Кайкос (Теркс і Кайкос - британська заморська територія в Карибському морі, на якій Великобританія зберегла за собою повноваження з питань оборони і міжнародних відносин - УНІАН) і скерований під ескортом до острова Провіденсьялес. Недалеко від берега судно з якоїсь причини перевернулося, і люди опинилися у воді.

Всього на борту знаходилися 50 мігрантів, 32 з них вдалося врятуватися. В даний час всі вони затримані за звинуваченням у спробі нелегально переправитися на британську територію.

Це не перший подібний випадок за останній час. Наприкінці листопада судно, на борту якого також перебували мігранти з Гаїті, затонуло біля берегів Багамських островів. Тоді загинули понад 20 людей.