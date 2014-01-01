Куба святкує День Визволення
13:37, 01 січня 2014Світ
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Янукович побажав Раулю Кастро міцного здоров'я.
Куба святкує День Визволення / Фото: Іnfokart.ru
Президент України Віктор Янукович привітав голову Державної Ради і Ради Міністрів Республіки Куба Рауля Кастро Рус з нагоди національного свята - Дня Визволення.
Текст привітання обнародуваний на сайті глави Української держави.
Янукович висловив упевненість, що обопільна зацікавленість у подальшому розвитку відносин між країнами, плідний діалог насамперед на найвищому рівні є надійною основою для розширення взаємовигідного українсько-кубинського співробітництва.
Президент України побажав лідеру Куби міцного здоров`я та нових успіхів у державній діяльності, а дружньому кубинському народові - миру і благополуччя.
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