Палестинського посла в Чехії спробували підірвати - ЗМІ

«Палестинський посол перевезений в головний військовий госпіталь Праги, 56-річний чоловік знаходиться в стані медикаментозної коми, стан посла дуже важкий», - сказала прес-секретар.

Раніше представник посольства Набіль Ель Фахель повідомив, що вибух стався в будинку посла на вулиці Інтернаціональній в районі Прага-6, де знаходилася також його родина. Причина вибуху поки невідома.

За однією з версій, вибух стався, коли посол відкривав сейф, за іншою версією, - у той момент, коли дипломат відкривав отриману ним посилку.