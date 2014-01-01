Палестинського посла в Чехії спробували підірвати - ЗМІ
16:39, 01 січня 2014Світ
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Посла Палестини в Чехії Джамаль Мухаммад Джамаля, який постраждав під час вибуху в своїй резиденції в Празі, доставлено в головний військовий госпіталь Праги у важкому стані. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство ЧТК, яке цитує прес-секретаря празької Служби порятунку Іржіну Ернестову.
«Палестинський посол перевезений в головний військовий госпіталь Праги, 56-річний чоловік знаходиться в стані медикаментозної коми, стан посла дуже важкий», - сказала прес-секретар.
Раніше представник посольства Набіль Ель Фахель повідомив, що вибух стався в будинку посла на вулиці Інтернаціональній в районі Прага-6, де знаходилася також його родина. Причина вибуху поки невідома.
За однією з версій, вибух стався, коли посол відкривав сейф, за іншою версією, - у той момент, коли дипломат відкривав отриману ним посилку.
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