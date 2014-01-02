У Сомалі на території готелю прогриміли три вибухи: є жертви

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на агентство Рейтер. Загинули не менше 11 людей. Про це заявив сьогодні директор працює в місті приватної служби швидкої допомоги. Ще 17 людей отримали поранення.

Два вибухи прогриміли з невеликим інтервалом, після чого в районі готелю було чути стрілянину. Імовірно вогонь відкрили сили безпеки, які охороняли готель. Поліція повідомила, що дві перші бомби були закладені в автомобілі. За деякими даними, вибухи могли вчинити терористи-смертники.

Третій вибух стався приблизно через годину після двох перших. Спрацював вибуховий пристрій всередині припаркованого біля готелю автомобіля, який обшукували військові.

Фешенебельний готель "Джазіра" користується популярністю серед політиків та інших високопоставлених осіб Сомалі.

Лікар в лікарні "Мадіна" в Могадішо повідомив Рейтер, що в неї було доставлено тіло одного загиблого і 10 поранених.

Поки жодна організація не взяла на себе відповідальність за вибухи біля готелю "Джазіра". Однак, скоріше за все, цей теракт здійснила найбільше ісламістське угруповання Сомалі "Аш-Шабаб", пов'язане з "Аль-Каїдою". "Аш-Шабаб" неодноразово здійснювала теракти проти представників влади Сомалі.