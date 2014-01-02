Новий мер Нью-Йорка пообіцяв знизити рівень соціальної нерівності

До присяги його привів колишній президент США Білл Клінтон.

"Ми будемо працювати над тим, щоб зменшити значна нерівність в доходах і можливостях, яке існує серед жителів Нью-Йорка, - підкреслив де Блазіо. - Шанс домогтися успіху в житті повинен бути у кожного"​​. На церемонію інавгурації в центрі мегаполісу він разом з родиною приїхав на метро, пише ІТАР-ТАРС.

У заході взяли участь кілька тисяч осіб, у тому числі колишня держсекретар США Хілларі Клінтон. Де Блазіо займав в адміністрації Білла Клінтона пост глави нью-йоркського управління міністерства житлового будівництва. Крім того, він був менеджером виборчої кампанії Хілларі Клінтон на виборах в сенат у 2000 році.

Раніше сьогодні, в перші хвилини після опівночі, де Блазіо вже був приведений до присяги поруч зі своїм будинком в нью-йоркському районі Бруклін, проте офіційно він вступив на нову посаду тільки після принесення клятви вдруге.

Де Блазіо здобув впевнену перемогу на виборах 5 листопада і став першим з 1993 року демократом на посаді мера найбільшого американського мегаполісу. В якості своїх пріоритетів на майбутній термін де Блазіо називає зниження рівня соціальної нерівності, підвищення якості шкільної освіти та будівництво доступного житла.

Новий градоначальник користується великою підтримкою серед афроамериканців і іспаномовного населення. Не в останню чергу це пояснюється тим, що він одружений на темношкірої поетесі Шірлейн МакКрі. На посаді мера Нью-Йорка де Блазіо змінив Майкла Блумберга, який пробув на своєму посту три терміни підряд.