У рамках антитерористичної операції у Волгограді затримано понад 700 осіб

За даними Міністерства внутрішніх справ Росії, затримання провели під час операції «Вихор-антитерор». У Волгоградській області перевірили близько шести тисяч об’єктів, повідомляє Радіо Свобода.

У регіоні триває жалоба за загиблими внаслідок вибухів. На вулицях Волгограда скасовані гуляння, деякі телеканали відмовилися від реклами, жителів просять не влаштовувати феєрверки.

На тему: Стан усіх важкопоранених в лікарнях Волгограда стабілізовано

Сьогодні поховали поліцейського Дмитра Маковкіна, який намагався зупинити смертника, який підірвав бомбу на залізничному вокзалі 29 грудня. Йому посмертно дали орден мужності.

У лікарнях залишаються 62 постраждалих. За словами медиків, стан здоров’я п’яти з них – вкрай тяжкий. У лікарнях Волгограда і Волжська залишаються 44 людини. Ще 18 постраждалих перебувають на лікуванні в московських клініках.

За даними слідства, обидва теракти – 29 грудня на вокзалі і 30 грудня – у тролейбусі, здійснили смертники.