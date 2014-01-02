У рамках антитерористичної операції у Волгограді затримано понад 700 осіб
Російська влада повідомляє про затримання понад 700 людей у зв’язку з двома терактами у Волгограді, внаслідок яких загинули 34 людини
За даними Міністерства внутрішніх справ Росії, затримання провели під час операції «Вихор-антитерор». У Волгоградській області перевірили близько шести тисяч об’єктів, повідомляє Радіо Свобода.
У регіоні триває жалоба за загиблими внаслідок вибухів. На вулицях Волгограда скасовані гуляння, деякі телеканали відмовилися від реклами, жителів просять не влаштовувати феєрверки.
На тему: Стан усіх важкопоранених в лікарнях Волгограда стабілізовано
Сьогодні поховали поліцейського Дмитра Маковкіна, який намагався зупинити смертника, який підірвав бомбу на залізничному вокзалі 29 грудня. Йому посмертно дали орден мужності.
У лікарнях залишаються 62 постраждалих. За словами медиків, стан здоров’я п’яти з них – вкрай тяжкий. У лікарнях Волгограда і Волжська залишаються 44 людини. Ще 18 постраждалих перебувають на лікуванні в московських клініках.
За даними слідства, обидва теракти – 29 грудня на вокзалі і 30 грудня – у тролейбусі, здійснили смертники.