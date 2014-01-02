Стан Шумахера залишається критичним

Міхаель Шумахер перебуває в комі, і жодних змін за останні години не відбулося.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на AFP.

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Шумахер перебуває в одному з госпіталів Гренобля вже четверо діб. З ним постійно перебуває його сім`я: дружина Корінна, 16-річна донька Джіна-Марія і 14-річний син Мік. Палата Шумахера розташована на п‘ятому поверсі будівлі лікарні, весь поверх оточено співробітниками безпеки. Охорону було посилено після того, як один із журналістів намагався проникнути в палату гонщика під виглядом священика.

Менеджер Шумахера Сабіна Кем прибула в госпіталь сьогодні близько полудня, проте цього дня не планується організовувати прес-конференцію. До цього лікарі сповіщали про стан Шумахера щодня.

У п`ятницю, 3 січня, Шумахеру виповниться 45 років.

Вранці 29 грудня, катаючись на лижах у французькому Мерібеле, Шумахер вдарився головою об каміння. На вертольоті 44-річного екс-гонщика було доставлено до лікарні Мутьє (за 15 кілометрів від місця падіння), а відтак до Гренобля. Лікарі ввели Шумахера, у якого було діагностовано серйозні ушкодження головного мозку, в стан штучної коми.