На турецько-сирійському кордоні зводять чотириметрову стіну

Будівництво чотириметрової стіни ведеться на ділянці турецько-сирійського кордону в південно-східній турецькій провінції Газіантеп, повідомляє газета Hurriyet з посиланням на місцеві влади.

Зведення огорожі на ділянці протяжністю 900 кілометрів покликане скоротити число нелегальних мігрантів, що проникають через турецькі КПП з Сирії. За даними видання, будівництво стіни в районі Каркамиш (Karkamis) поки не закінчено. Коли влада планує закінчити будівництво, видання не уточнює, повідомляє РИА Новости.

У середині жовтня влада Туреччини почали будівництво роздільної стіни в районі прикордонного міста Нусайбін на південному сході країни. Місцеві жителі та представники прокурдської Партії миру і демократії (ПМД) виступили проти будівництва. На знак протесту проти будівництва стіни мер Нусайбіна Айше Гекхан оголошувала голодування.