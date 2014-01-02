На турецько-сирійському кордоні зводять чотириметрову стіну
Зведення огорожі на ділянці протяжністю 900 кілометрів має на меті скоротити число нелегальних мігрантів, що проникають через турецькі КПП.
Будівництво чотириметрової стіни ведеться на ділянці турецько-сирійського кордону в південно-східній турецькій провінції Газіантеп, повідомляє газета Hurriyet з посиланням на місцеві влади.
Зведення огорожі на ділянці протяжністю 900 кілометрів покликане скоротити число нелегальних мігрантів, що проникають через турецькі КПП з Сирії. За даними видання, будівництво стіни в районі Каркамиш (Karkamis) поки не закінчено. Коли влада планує закінчити будівництво, видання не уточнює, повідомляє РИА Новости.
У середині жовтня влада Туреччини почали будівництво роздільної стіни в районі прикордонного міста Нусайбін на південному сході країни. Місцеві жителі та представники прокурдської Партії миру і демократії (ПМД) виступили проти будівництва. На знак протесту проти будівництва стіни мер Нусайбіна Айше Гекхан оголошувала голодування.