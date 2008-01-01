Натовп спалив кілька десятків жінок і дітей у кенійській церкві

До п`ятдесяти людей загинули у вівторок в результаті підпалу церкви в місті Елдорет на заході Кенії. За словами очевидців, будівлю підпалили представники племені луо, чий кандидат в президенти Раїла Одінга програв вибори нинішньому главі держави Мваї Кібакі. Кібакі належить до народності кікуйю, найбільшої в Кенії. Луо - третє за чисельністю плем`я в країні.

Саме до кікуйю належали жінки і діти, що ховалися в церкві, повідомляє Newsru з посиланням на ІТАР-ТАРС. Всього живцем згоріли від 35 до 40 чоловік, які сподівалися сховатися в храмі від безпорядків, що почалися після виборів 27 грудня, розповіли джерела в поліції. Агентство AP наводить цифру в 50 загиблих, посилаючись на неназваного співробітника "Червоного Хреста".

В кінці грудня на другий термін президентом Кенії був вибраний Кібакі. Луо порахували, що результати голосування сфальсифіковані, і насправді переміг їх кандидат. Безпорядки по всій країні продовжуються вже декілька днів. Загинули щонайменше 263 людини.