У Швеції потяг збив 48 північних оленів

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на британську газету The Independent і агентство Agence France-Presse.

Інцидент стався в суботу, 11 січня, неподалік від села Каїтум (Kaitum). Олені, що опинилися на шляху поїзда, спробували втекти від нього просто вздовж рейок. Як пояснив представник транспортної компанії Фредрік Розендаль (Fredrik Rosendahl), така поведінка типова для північних оленів.

«Якщо ви спробуєте переслідувати оленя на автомобілі, він буде весь час бігти перед машиною, не намагаючись звернути вбік, - сказав Розендаль. - Уявіть, що трапляється, якщо на місці автомобіля виявляється потяг, якому потрібно не менше кілометра, щоб зупинитися». Один з очевидців події, місцевий фермер Інгмар Блінд (Ingmar Blind) констатував, що видовище було "не дуже приємним".

Лапландські фермери вже раніше скаржилися на поїзди, кількість яких з кожним роком збільшується. Один із них порівняв швидкісний поїзд з м'ясорубкою після того, як в 2012 році поїзд збив одразу 200 оленів, які опинилися у нього на шляху.