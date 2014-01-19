У Стамбулі застосували сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників

У Стамбулі поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрантів, які вимагали відставки прем'єр-міністра Ердогана. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Близько 2 тис. людей зібралися на центральній площі міста. Деякі учасники маніфестації почали кидати в поліцейських каміння і петарди, після чого сили правопорядку застосували водомети та гранати зі сльозогінним газом. Кілька призвідників заворушень затримані.

Крім законопроекту про інтернет, у країні вирують наслідки корупційного скандалу, фігурантами якого стали родичі представників турецького уряду. Звинувачення були висунуті 24 фігурантам справи про хабарі. Ердоган назвав антикорупційну кампанію "брудною операцією, спрямованою проти уряду". Влада вважає справу про корупцію провокацією напередодні місцевих виборів, що відбудуться за чотири місяці.