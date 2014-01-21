У Росії зроблять суворішим проект закону про "ЗМІ-іноземних агентів" через Україну

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на одного з авторів документа єдинорос Євген Федоров.

Голова думського комітету з інформаційної політики Олексій Митрофанов у вівторок на пленарному засіданні ГД повідомив, що автори відкликають свій законопроект. Документ був внесений у листопаді 2012 року єдиноросами Федоровим, Антоном Романовим і Магомедом Селімхановим.

Читайте такожЗакони 16 січня опубліковані в електронній версії Голосу УкраїниВідповідно до законопроекту, ЗМІ, які отримують гроші і майно (в обсязі понад 50% від власних доходів) від іноземних джерел і беруть участь у висвітленні політичної діяльності, мають зазначати, що вони є "іноземними агентами". Продукція засобів масової інформації повинна супроводжуватися зазначенням, що вона створена і поширена ЗМІ-"іноземним агентом", наголошувалося в документі.

«Ми просто посилюємо формулювання, пов'язані з "іноземними агентами". Там було 50% іноземного фінансування. Ми вважаємо, що треба збільшити цю цифру після останніх подій в Україні, де по суті ЗМІ провокували громадянську війну. По суті така само ситуація і в Росії», - сказав Федоров.

Крім того, за його словами, мають бути уточнені нюанси, пов'язані з рекламними грошима. «Автори доопрацюють і внесуть законопроект, він буде готовий вже наступного тижня», - додав депутат.

За його словами, законопроект буде внесений до Держдуми після отримання ще одного висновку уряду.