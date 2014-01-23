Фотографа Associated Press звільнено за редактуру фотографії

Контрерас розповів своїм редакторам, що за допомогою комп'ютера відретушував знімок сирійської повстанця, зроблений у вересні 2013 року. Він видалив з кадру відеокамеру - обладнання належало його колезі з AP, повідомляє Лента.ру.

Фотограф пояснив, що він побоювався того, що камера буде відволікати глядача.

У AP перевірили майже 500 знімків, які Контрерас надіслав в агентство за півтора роки співпраці, але не знайшли інших ознак редактури. Сам Контрерас зізнався, що це був єдиний випадок у його професійній діяльності та зазначив, що йому дуже соромно за свої дії: «Це єдиний випадок, який стався з причини стресу, в дуже важкій ситуації, але він стався зі мною, тому я повинен змиритися з наслідками».

Агентство видалило всі знімки Контрераса з публічного архіву.

Мексиканець Нарсісо Контрерас був одним з п'яти фотографів AP, нагороджених навесні 2013 року Пулітцерівською премією за фотографії з Сирії. Агентство повідомило журі премії, що фотографія, зроблена вже після вручення Пулітцера, була відретушована, додавши, що жоден із шести знімків Контрераса, отримали нагороду, не був відредагований.

Хоча Associated Press дозволяє фотографам освітлювати або затемнювати знімки, щоб краще передати атмосферу події, кодекс агентства забороняє змінювати або утримання фотографії, видаляючи або додаючи деталі. «Фото AP повинні завжди говорити правду», - заявлено в кодексі.