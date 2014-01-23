Верховний суд Росії ухвалив звільнити Лебедєва
12:09, 23 січня 2014Світ
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Президія Верховного суду знизила екс-голові «МЕНАТЕП» Платону Лебедєву термін покарання до відбутого і постановила звільнити його.
Лєбєдєв мав вийти на свободу 2 травня / REUTERS
Як повідомляє РИА «Новости», зокрема суд знизив термін покарання екс-голові ЮКОСа Михайлу Ходорковському і Лебедєву, останньому - до вже відбутого терміну.
Згідно з вироком, Лебедєв мав вийти на свободу 2 травня 2014 р.
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