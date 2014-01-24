У Ватикані за кілька годин до візиту президента Франції прогримів вибух

11:47, 24 січня 2014
Світ
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Сьогодні вночі в історичному центрі Риму (Італія) у будівлі французького фонду, пов'язаного з посольством Франції в Ватикані, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Взрывом повреждены пять автомашин, roma.repubblica.it

Як повідомляє видання La Reppublica, пристрій спрацював за кілька годин до початку візиту Президента Франції Франсуа Олланда в Ватикан.

За даними видання, вибухом пошкоджено п'ять автомашин.

Інформація уточнюється.

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