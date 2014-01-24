Сицилійська мафія планувала підірвати Пізанську вежу

Про це в суді розповів колишній гангстер, який пішов на співпрацю зі слідством, пише Lenta.ru з посиланням на Adnkronos International.

За словами Джоаккіно Ла Барбера (Gioacchino La Barbera), «Коза Ностра» планувала здійснити теракт в 1992 році. Його покійний бос Ніно Джое (Nino Gioe) заявив йому: «Уяви собі, що буде, якщо в один день Італія прокинеться і виявить, що Пізанської вежі більше не існує». Мафіозі вважали, що вибух призведе влади в стан шоку і змусить їх піти на поступки, пише The Times.

Серед інших можливих цілей розглядалися Собор святого Іоанна Хрестителя на Латеранському пагорбі і церква Сан-Джорджіо-ін-Велабро в Римі, а також будівля Сільськогосподарської Академії у Флоренції. Для руйнування пам'яток архітектури була заготовлена вибухівка. Операцію довелося скасувати через арешт кількох ватажків мафії.

Ла Барбера свідчить на резонансному процесі про співробітництво «Коза Ностри» з італійськими політиками. Суд проходить у місті Палермо. Колишніх італійських міністрів і високопоставлених поліцейських звинувачують у тому, що вони таємно пішли на угоду з сицилійською мафією, щоб запобігти серії терактів в 1990-х роках.