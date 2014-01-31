У Франції показали інтерв'ю Каддафі про фінансування кампанії Саркозі

У ніч на четвер телеканал France 3 TV оприлюднив аудіозапис інтерв'ю з Каддафі від 16 березня 2011 року, через кілька днів після того, як Франція офіційно визнала лівійську опозицію, яка намагалася повалити лідера Джамахірії, пише РИА Новости. Каддафі заявив, що Саркозі звернувся до нього за допомогою, коли був міністром внутрішніх справ. При цьому він не уточнив суму, яку він в кінцевому результаті передав французькому політику.

"Саркозі - розумово відсталий... Тільки завдяки мені він став президентом... Ми надали йому кошти, які допомогли йому виграти", - цитує заяву Каддафі канал France 24.

У грудні 2007 року, через кілька місяців після перемоги на президентських виборах Саркозі прийняв Каддафі в Єлисейському палаці. Однак потепління у відносинах двох країн зійшло нанівець у 2011 році, коли Париж підтримав опозиціонерів, які виступили проти Каддафі. З ініціативи Саркозі і глави МЗС Алена Жюппе Франція стала одним з ініціаторів військової операції в Лівії. Париж зажадав відставки диктатора від влади і домігся свого - 20 жовтня 2011 року Каддафі загинув від рук повстанців, які захопили його в полон.

Скандал навколо можливої фінансової підтримки Саркозі з боку Каддафі вибухнув навесні 2012 року, коли французьке видання Mediapart опублікувало документи, в яких говорилося про те, що лівійський режим нібито передав 50 мільйонів євро на потреби президентської кампанії французького політика. Саркозі подав позов проти Mediapart і назвав опубліковані на порталі відомості "грандіозною фальшивкою". Зараз у Франції тривають судові розгляди у цій справі.