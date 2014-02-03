У Росії порушник ПДР наклав на себе руки у відділенні поліції

Про це пише Лента.ру.

Відомство уточнює, що, за попередніми даними, затриманий повісився на предметі власного одягу. Зараз поліція проводить перевірку за фактом події. Зокрема, з'ясовується, чи не порушила чергова зміна правил тримання затриманих.

Ім'я чоловіка, що покінчив із собою, в повідомленні не наводиться. Відомо, що його затримали за керування автомобілем без водійських прав. Крім того, у затриманого помітили ознаки алкогольного сп'яніння. При цьому від медичного огляду він відмовився.

Випадки самогубств під час або після затримання поліцією трапляються в Росії регулярно. Зокрема, в квітні 2013 року в Свердловській області викрадач автомобіля покінчив з собою, зрозумівши, що не зможе сховатися від поліції. Крім того, у лютому того ж року на Уралі вчинив самогубство затриманий за вживання наркотиків.