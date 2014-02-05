Влада Кіпру хоче встановити безкоштовний Wi-Fi на пляжах

Стати прикладом для інших країн у сфері вільного доступу до інтернету - такезавдання поставила влада Республіки Кіпр, повідомляє ИТАР-ТАСС. У парламенті країни пройшло обговорення програми по забезпеченню через мережі Wi-Fi безкоштовним доступом до всесвітньої павутини 140 районів та громадських місць, включаючи міські центри, туристичні райони та пляжі.

"Ми знаходимося на шляху до створення зон вільного інтернету в людних місцях, у тому числі в торгових точках, ділових центрах і на пляжах по всій країні, що дозволить Кіпру перетворитися в прототип і в піонера в тому, що стосується безкоштовного використання інтернету", - сказав голова парламентського комітету з торгівлі Лефтерис Христофору, який представляє правлячу партію Демократичний збір. Він привітав підтримку, яку надає міністерство енергетики, торгівлі, промисловості і туризму республіки у реалізації цих планів.

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Поставлені цілі підтримав і депутат від головної опозиційної Прогресивної партії трудового народу Кіпру Костас Коста. Він закликав до втілення в життя програми в можливо короткі терміни. У той же час Коста висловив глибоке розчарування тим фактом, що на даний момент Республіка Кіпр знаходиться на 25-му місці серед 28 країн Євросоюзу щодо забезпечення урядом послуг доступу населення до інтернету. За його словами, це вимагає розробки стратегії "електронного уряду".