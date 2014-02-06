З Навального стягнули штраф у півмільйона рублів у справі "Кіровлісу"

Про це повідомляється на сайті Федеральної служби судових приставів (ФССП) РФ, пише ИТАР-ТАСС.

"Про сплату штрафу адвокат Навального повідомляв ще в кінці минулого року, проте в ФССП Росії квитанція про оплату була представлена лише два дні тому", - наголошується в повідомленні служби.

Олексій Навальний і екс-голова ТОВ "Вятська лісова компанія" Петро Офіцерів у липні минулого року були засуджені до п'яти та чотирьох років позбавлення волі в колонії загального режиму відповідно зі штрафом у 500 тис. руб. кожному. Вони були взяті під варту в залі суду і поміщені в СІЗО Кірова. Однак Кіровський обласний суд за поданням прокуратури звільнив підозрюваних під підписку про невиїзд до вступу вироку в силу.

У жовтні Кіровський облсуд призначив опозиціонеру і його співучаснику умовне покарання.