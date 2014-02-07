ЗМІ: У Стамбулі пасажир українського літака спробував викрасти його й полетіти до Сочі

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

За повідомленнями ЗМІ, один з пасажирів, заявив, що на борту є бомба і зажадав розвернути лайнер на Сочі, де зараз відбувається церемонія відкриття Зимових олімпійських ігор. У підсумку літак провів до Стамбула турецький винищувач F-16.

Читайте такожНа Олімпіаді в Сочі сталися перші курйозиЗараз літак перебуває в зоні безпеки аеропорту імені Сабіхи Гекчен. Фахівці обшуковують його на предмет вибухівки.

Як повідомляє турецьке агентство TRT, літак виконував рейс за маршрутом Харків - Стамбул. На борту перебувало 110 пасажирів.