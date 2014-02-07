ЗМІ: У Стамбулі пасажир українського літака спробував викрасти його й полетіти до Сочі

19:24, 07 лютого 2014
Світ
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У Стамбулі ввечері в п'ятницю, 7 лютого, був примушений до посадки після спроби викрадення пасажирський літак з України

Літак Харків-Стамбул, який намагався захопити п’яний пасажир

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

За повідомленнями ЗМІ, один з пасажирів, заявив, що на борту є бомба і зажадав розвернути лайнер на Сочі, де зараз відбувається церемонія відкриття Зимових олімпійських ігор. У підсумку літак провів до Стамбула турецький винищувач F-16.

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Як повідомляє турецьке агентство TRT, літак виконував рейс за маршрутом Харків - Стамбул. На борту перебувало 110 пасажирів.

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