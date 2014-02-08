Перехопити розмову Нуланд могли лише декілька країн - Держдеп

Про це заявила журналістам представник держдепу Джен Псакі, пише РИА Новости.

Відповідаючи на брифінгу в п'ятницю на питання, чи вважає Вашингтон Росію причетною до витоку, Псакі сказала: "У нас немає однозначного підтвердження. Ми говоримо лише, що російські чиновники були першими, хто звернув увагу на запис. Тільки в декількох країн є можливості такого рівня".

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При цьому представник держдепу ухилилася від відповіді на питання, чи могли перехопити розмову українські спецслужби.

Раніше в інтернеті з'явився запис телефонної розмови Нуланд з послом США в Києві Джеффрі Пайеттом, в якому вона нецензурно висловилася про роль ЄС у врегулюванні української кризи. Достовірність запису США формально визнавати не стали, але Нуланд вибачилася перед колегами з ЄС.

Чиновники США заявили про підозри, що за витоком може стояти Росія, оскільки, за їхніми словами, вперше посилання на запис з'явився в Twitter Дмитра Лоскутова - помічника віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна.

Скандальна публікація запису розмови помічника держсекретаря США Вікторії Нуланд не позначилася на її роботі з представниками Євросоюзу, стверджує Псакі.