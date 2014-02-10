В Іраку 20 бойовиків підірвалися на власній бомбі під час зйомок ролика
16:05, 10 лютого 2014Світ
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Вибуховий пристрій спрацював в Іраку в таборі бойовиків, які готували теракт, в результаті більше 20 осіб, включаючи потенційного смертника, загинули.
Іракські бойовики підірвалися на власній бомбі / Reuters
Як повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеву поліцію, інцидент стався недалеко від іракського міста Самарра під час зйомок терористами пропагандистського відеоролику.
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В останні місяці в Іраку різко загострилася ситуація з безпекою, пишуть РИА Новости.
Влада відзначають один з найвищих за останні шість років рівень насильства. Тільки у січні цього року від рук терористів у країні загинули більше тисячі людей.
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