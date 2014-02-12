Південна Корея та КНДР почали перші за 7 років переговори на високому рівні

Делегацію Південної Кореї на переговорах, що проходять в прикордонному пункті Пханмунчжом, представляє глава секретаріату Ради національної безпеки при уряді. Делегацію КНДР очолив Вон Дон Єп, заступник голови Об'єднаного фронту - організації, що займається відносинами з Південної Кореї.

Влада Південної Кореї раніше повідомляла, що ініціатива проведення переговорів на такому високому рівні виходила від КНДР. При цьому в північнокорейські ЗМІ переговори в Пханмунчжоме ніяк висвітлювати не стали, повідомляє Lenta.ru.

Порядок переговорів сторонами не розкривається. Експерти прогнозують, що на переговорах будуть обговорюватися деталі проведення зустрічі сімей, розділених під час Корейської війни 1950-1953 років. Крім того, очікується, що КНДР спробує відмовити Південну Корею від проведення щорічних спільних з США військових навчань, початок яких призначено на 24 лютого. Чи буде під час переговорів піднято питання щодо північнокорейської ядерної програми, експертам припустити важко.

Раніше КНДР заявляла про готовність відновити з Південною Кореєю і США переговори щодо своєї ядерної програми. Однак і Сеул і Вашингтон заявили, що відновлення переговорів можливо лише в тому випадку, якщо КНДР заявить про готовність зробити реальні кроки щодо відмови від ядерної зброї.