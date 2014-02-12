Шторм знеструмив понад 300 тисяч будинків у Великобританії та Ірландії - ЗМІ

Штормовий вітер і зливи не припиняються у Великобританії з листопада минулого року, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Sky News.

Стихія спричинила підтоплення у кількох графствах на заході та півдні країни, кілька людей загинули. Деякі райони графства Сомерсет вже вісім тижнів знаходяться під водою, в понеділок поліція повідомила про те, що рівень води в річці Темзі піднявся до рекордного рівня, проте загрози для Лондона поки не представляє.

Збитки від стихії можуть перевищити мільярд фунтів, затоплено близько тисячі будинків, у тому числі 800 в селищах уздовж Темзи. В евакуації жителів і ліквідації наслідки підтоплень беруть участь 1,6 тисячі військовослужбовців, ще тисяча перебуває в резерві.

«Майже 42 тисяч будинків і офісів залишаються без електроенергії у західному Уельсі, в той час як 12,4 тисячі споживачів у центральній Англії і 8,1 тисячі на південному сході країни також знеструмлені. Ірландія постраждала сильніше - там через шторм без електрики залишилися 260 тисяч будинків», - повідомляє телеканал, посилаючись на дані різних енергокомпаній.

Сьогодні Великобританія відбулися нові удари стихії, швидкість вітру на південному заході країни збільшилася з 35 до 44 метрів на секунду, місцями йдуть дощі . В Ірландії швидкість поривів вітру досягає 50 метрів в секунду.