Виявлено "чорну скриньку" літака, що розбився в Алжирі

"Скринька, на якій можуть бути записані останні переговори льотчиків, в нормальному стані", - сказав алжирському інформагентству АПС представник комісії з розслідування авіакатастрофи.

За інформацією комісії, вже з'явилися і перші версії причин катастрофи і сценарій того, що сталося. Зокрема, повідомляється, що літак міг в умовах поганої видимості і сильного поривчастого вітру зачепити вершину гори, після чого машина впала на землю "носом вниз".

Військово-транспортний літак С-130 "Геркулес" розбився у вівторок у гірському масиві Фертас в провінції Умм Ель-Буажи. Літак виконував щотижневий рейс з Таманрассета на півдні в місто Константина на північному сході країни. "Геркулес" перевозив алжирських військовослужбовців та їхні родини.

За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 76 людей. Напередодні управління цивільної оборони Алжиру оголосило про виявлення тіл всіх загиблих, у тому числі шести жінок. Ще один тих, хто перебував на борту, вижив, він був доставлений в госпіталь з численними травмами.

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка створив спеціальну урядову комісію для з'ясування всіх обставин трагедії, яку вже назвали однією із найстрашніших за всю історію повітряного транспорту цієї північноафриканської країни.

Джерело РИА Новости