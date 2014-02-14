У Болівії через потужні дощі загинуло близько 50 осіб, зруйновано до 2 тисяч будинків

08:48, 14 лютого 2014
Світ
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Болівія оголосила найвищий рівень тривоги через дощі, які забрали життя 48 осіб.

В Боливии из-за дождей разрушено около 2 тысяч домов / REUTERS

Число загиблих в результаті сильних дощів в Болівії досягло 48, влада оголосила в четвер найвищий, червоний, рівень тривоги, повідомляє РИА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

За даними національної метеорологічної і гідрологічної служби Болівії, в найближчі дні потужність злив посилиться, до того ж їх будуть супроводжувати сильні електричні бурі.

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Тривога оголошена на території департаментів Санта-Крус, Кочабамба, Ла-Пас і Бені. Влада попереджає також про те, що в цих місцях може сильно піднятися рівень річок.

Через стихію без вісті пропали 15 людей, зруйновано більше 1,8 тисячі будинків, загинули тисячі гектарів сільгоспугідь.

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