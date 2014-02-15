Шторм залишив без світла близько 100 тис домоволодінь у Франції

Пориви вітру досягають 140 кілометрів на годину, передає РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

В результаті розгулу стихії загинула щонайменше одна людина. Літній пасажир круїзного судна отримав серйозні травми після того, як упав через сильні хвилі на морі. Пасажирка цього ж судна травмована після падіння, її евакуювали на вертольоті.

Екстремальні погодні умови збережуться в регіоні до ранку суботи, зазначає агентство.