Шторм залишив без світла близько 100 тис домоволодінь у Франції
03:55, 15 лютого 2014Світ
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Шторм обрушився на французький регіон Бретань, у результаті без електрики залишилися близько 100 тисяч домоволодінь
Пориви вітру досягають 140 кілометрів на годину, передає РИА Новости з посиланням на Франс Прес.
В результаті розгулу стихії загинула щонайменше одна людина. Літній пасажир круїзного судна отримав серйозні травми після того, як упав через сильні хвилі на морі. Пасажирка цього ж судна травмована після падіння, її евакуювали на вертольоті.
Екстремальні погодні умови збережуться в регіоні до ранку суботи, зазначає агентство.
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