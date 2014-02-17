У Санкт-Петербурзі відбувся мітинг на підтримку Майдану

Як повідомляє фонтанка.ру мітинг пройшов без ексцесів, за винятком кількох спроб його перервати. Приводом стало як невдоволення тематикою заходу в цілому, так і наявність на ньому імперських прапорів.

Чотири людини були затримані за спроби перешкодити проведенню заходу, уточнили в ГУ МВС у Петербурзі і області. Щодо них складено адміністративні протоколи.