У Санкт-Петербурзі відбувся мітинг на підтримку Майдану
03:35, 17 лютого 2014Світ
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У Санкт-Петербурзі на Марсовому полі зібралося близько 70 осіб, які висловили свою підтримку українському Євромайдану.
Як повідомляє фонтанка.ру мітинг пройшов без ексцесів, за винятком кількох спроб його перервати. Приводом стало як невдоволення тематикою заходу в цілому, так і наявність на ньому імперських прапорів.
Чотири людини були затримані за спроби перешкодити проведенню заходу, уточнили в ГУ МВС у Петербурзі і області. Щодо них складено адміністративні протоколи.
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