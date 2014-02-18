В Євросоюзі можуть скасувати роумінг



За його даними, 47% опитаних не використовують мобільний інтернет під час поїздок країнами ЄС. Крім того, тільки одна людина з 10 використовує електронну пошту у звичайному режимі, а більше чверті просто відключають свої мобільні телефони, пише ИТАР-ТАСС.

"Я, чесно кажучи, шокована цими цифрами. Вони показують, що ми повинні завершити роботу і усунути оплату роумінгу. Споживачі обмежують використання своїх мобільних телефонів, що також безглуздо і для компаній. Це не просто боротьба між відпочиваючими та телекомунікаційними компаніями. Роумінг не має ніякого сенсу у єдиному ринку - це економічне безумство", - каже єврокомісар.

Ініціатива щодо скасування плати за роумінг була висунута Комітетом Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики в липні 2013 року.

"Ця рекомендація повинна доповнити чинні в ЄС з 30 червня 2007 року норми щодо послідовного скорочення роумінгових цін", - пояснив експерт гендиректорату Єврокомісії з інформаційних технологій.

Згідно з останньою редакцією цих норм від 2011 року, скасування роумінгу в Європі має відбутися 1 липня 2017 року, а останнє зниження "стелі" роумінгових цін на всі види послуг - 1 липня 2014 року. З цього моменту ціна вихідного дзвінка на європейські номери не може перевищувати 0,19 євро, СМС - 0,06 євро, 1 мегабайт трафіку - 0,20 євро.

Експерт пояснив, що скасування роумінгу, коли б воно не сталося - в 2015 або в 2017 році - стосуватиметься "тільки абонентів європейських мобільних операторів, якіперебувають в іншій країні співтовариства".

Що стосується абонентів мобільних операторів держав, що не входять в ЄС - тобто іноземних туристів в Європі, то, приїжджаючи в будь-яку з країн Євросоюзу, вони будуть потрапляти в звичайну зону роумінгу, ціни за дзвінки в якій будуть визначатися умовами тарифів їх національних операторів.