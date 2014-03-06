У США придумали, як знизити залежність України та Європи від російського газу

На думку республіканців, зняття обмежень допоможе знизити залежність України та Європи від російського газу, і, відповідно, зменшити ступінь впливу Росії на європейському континенті, передає РБК з посиланням на телеканал Fox News.

"Такий захід потрібен нам зараз як ніколи сильно", - підкреслив головний представник Республіканської партії в комітеті сенату США з питань збройних сил Джим Инхоуф.

Дану позицію підтримує і спікер палати представників США Джон Бейнер. Він зазначив, що США "не повинні змушувати своїх союзників у Європі зберігати залежність від російського газу".

"Зняття обмежень, які є де-факто забороною на експорт газу, і початок експорту може стати кроком, який чітко продемонструє, що США допомагає своїм союзникам, а також створює робочі місця у своїй країні", - сказав Бейнер.

Сенатор від Вайомінгу Джон Барассо вважає, що залежність України та Європи від експорту російського газу дозволяє Росії маніпулювати регіоном, використовуючи ціни на газ.

"Якщо президент Обама дійсно хоче допомогти Україні та її народу, він схвалить прискорений експорт газу в країну. Це допоможе Україні подолати залежність від російських енергоносіїв і політичних маніпуляцій Володимира Путіна", - сказав він.

У США і раніше виникали суперечки з питання значних обмежень на експорт газу і нафти, проте раніше головними аргументами на користь їх зняття були створення робочих місць і зниження цін на паливо для споживачів. Однак політична криза в Україні змушує американських політиків подивитися на питання під іншим кутом.

Голова комітету палати представників США з енергетики і торгівлі Фред Аптон зазначив, що "розширення експорту СПГ (скраплений природний газ - УНІАН) надасть можливість знизити вплив Росії, і тому дипломатичне завдання в цьому питанні - діяти швидко".

Комітет, очолюваний Аптоном, "продовжить розробку законопроектів, які в сукупності з ринковими силами та новими технологіями, дозволять надати Східній Європі нові способи доступу до недорогого палива, крім Росії".

На думку Аптона, саме бюрократичні обмеження не дозволяють Вашингтону задіяти повний арсенал для боротьби з впливом Росії в регіоні.