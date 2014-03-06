США висилають до Польщі 12 літаків F-16

Про це повідомляє РАР з посиланням на міністра оборони Польщі Томаша Семоняка та посла США Стівена Мал.

"Цей складний час вимагає від союзників підтвердження, що гарантії безпеки є актуальними. Найкращий спосіб це активізація військової співпраці", - сказав американський посол.

Він додав, що треба подумати над тим, як можна натиснути на Росію, аби вона повернулася до співпраці в рамках ОБСЄ.

Читайте такожСША вводять санкції проти російських посадовцівРаніше сьогодні стало відомо, що військовим спостерігачам від ОБСЄ не вдалося потрапити на територію Криму, котрий практично повністю окупований російськими військовими.

Польські медіа також повідомляють, що американські літаки F-16 прибудуть і до Литви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Парламент Криму ухвалив рішення про приєднання півострова до Російської федерації та вдруге прискорив проведення референдуму в цій справі, призначивши його дату на 16 замість раніше визначеного 30 березня та оголошеного вперше 25 травня.

Польща, котра є найбільшим безпосереднім західним сусідом України, входить до військового блоку НАТО, котрий гарантує безпеку усім країнам, котрі входять в його склад, з 1999 року.

США сьогодні оголосила про ведення нових візових санкцій, в тому числі, проти російських чиновників та інших осіб, які діють на шкоду територіальної цілісності України.