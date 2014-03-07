Обама запропонував Путіну переговори РФ з Україною і введення спостерігачів

Про це з посиланням на Білий дім повідомляє РИА Новости.

"Обама зазначив, що є можливість вирішити ситуацію дипломатичним шляхом, що дасть можливість дотриматся інтересів Росії, народу України і міжнародного співтовариства", - йдеться в повідомленні Білого дому.

"Для подібного вирішення ситуації уряди України та Росії могли б провести прямі переговори з допомогою міжнародного співтовариства, міжнародні спостерігачі могли б забезпечити захист всіх жителів України, включаючи етнічних росіян, російські війська повернулися на свої бази, а міжнародне співтовариство працювало би над тим, щоб підтримати Україну у підготовці до виборів у травні", - йдеться в повідомленні.

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