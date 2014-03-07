Туреччина може заборонити YouTube і Facebook

Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розповів, що після місцевих виборів, які намічені в Туреччині на 30 березня, уряд введе нові обмеження в інтернеті. Про це він повідомив в інтерв'ю приватному телеканалу ATV ввечері в четвер, 6 березня, передає Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Зокрема, за словами глави турецького уряду, можуть бути заборонені відеосервіс YouTube і соціальна мережа Facebook. «Будуть нові кроки, які ми зробимо в цій сфері після 30 березня... в тому числі заборона», - заявив Ердоган, говорячи про популярних сервісах.

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Подальші обмеження інтернету можуть бути пов'язані з корупційним скандалом, який виник у тому числі через витік записів телефонних переговорів Ердогана, які потрапили в мережу. Так, були оприлюднені записи, на яких прем'єр-міністр і його син імовірно обговорюють способи приховування великої суми грошей. З матеріалів, що потрапили у ЗМІ, також випливає, що глава уряду міг втручатися в торговельні угоди і правосуддя.

В Туреччині вже діє закон про блокування сайтів без рішення суду, який парламент схвалив на початку лютого. Обмежити доступ до інтернет-ресурсу влада зможе у разі виявлення на ньому будь-якого «образливого контенту», який буде визначатися за так званим «проблемним словами».

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Нагадаємо, перший обмежувальний закон щодо інтернету був прийнятий в Туреччині ще в 2007 році, коли на території країни заблокували блогохостинг Wordpress і кілька відеохостингів, зокрема, DailyMotion і Vimeo. YouTube в Туреччині блокували до 2010 року. З 2011 року в країні також діє єдиний реєстр заборонених сайтів.