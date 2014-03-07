Далай-лама висловився на підтримку одностатевих шлюбів і засудив гомофобію.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це він сказав в інтерв'ю Ларрі Кінгу.

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За словами Далай-лами, для тих, хто не релігійний, це абсолютно їх особиста справа. "Будь-яка форма сексу має право на існування, якщо відбувається з обопільної згоди. Насильство - це абсолютно неприпустимо", - він.