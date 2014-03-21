Китай може анексувати Далекий Схід Росії - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу висловив екс-голова Служби безпеки України Ігор Смешко.

“Що заважатиме Китаю років через 10-15 використати такий самий принцип для захисту китайськомовних громадян, а їх там мільйони, на Далекому Сході”, - сказав Смешко.

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Як повідомляв УНІАН, Росія анексувала Крим під приводом захисту прав російськомовного населення півострова.

Після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі Президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади й Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

20 березня Держдума РФ ухвалила рішення про анексію Криму.

Сьогодні, 21 березня, Рада Федерації Росії одностайно схвалила закон про анексію Криму.